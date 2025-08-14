Klantengroei zorgt voor meer premie-inkomsten bij Achmea

ZEIST (ANP) - Achmea heeft in de eerste helft van het jaar geprofiteerd van een uitdijend klantenbestand. Zo is de grote Nederlandse verzekeraar met autoverzekeringen ook de Spaanse en Roemeense markt opgegaan. Omdat de werkzaamheden in die landen allemaal online gaan en onder andere het bestaande platform van InShared wordt gebruikt, vergde dit tot dusver relatief weinig investeringen.

In totaal groeide het premievolume met 12 procent tot 24,6 miljard euro. De premies voor klanten zijn in veel gevallen ook verhoogd door de inflatie. Daarnaast sloeg Achmea een slag op de markt voor pensioenen door 1,5 miljard euro aan pensioenverplichtingen over te nemen van zuivelconcern FrieslandCampina.

"Wij groeien harder op eigen kracht dan sommige branchegenoten na overnames", zegt topvrouw Bianca Tetteroo in een toelichting. Natuurlijk kijkt ook Achmea voortdurend naar mogelijke overnames. "Maar er liggen nu niet hele logische mogelijkheden."

Het is Achmea in de eerste jaarhelft ook gelukt om haar marges te verbeteren, ondanks dat de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump voor wisselvalligere beurskoersen zorgde. "De ontwikkelingen op de financiële markten waren minder gunstig dan in de eerste helft van 2024. De impact hiervan op onze positie en beleggingsopbrengsten bleef echter beperkt", aldus Tetteroo.

AI-hulpmiddel

Daarbij hielp dat het concern met schadeverzekeringen minder geld hoefde uit te keren voor schade door extreme weersomstandigheden. Achter de schermen helpt kunstmatige intelligentie Achmea ook om efficiënter te werken. Zo heeft Achmea voor zijn medewerkers een eigen AI-hulpmiddel gemaakt, genaamd AchmeaGPT.

Het operationeel resultaat, dat is gecorrigeerd voor belastingen en eenmalige posten, steeg met 31 procent tot 567 miljoen euro. De nettowinst zakte wel ruim een vijfde, naar 383 miljoen euro. Die winstdaling wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat Achmea alvast 175 miljoen euro apart zette in verband met een koerswijziging. De verzekeraar kondigde namelijk aan bepaalde pensioenuitvoeringsdiensten af te bouwen nadat pensioenfondsklanten zijn overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor verdwijnen straks zo'n 250 banen.