WAALWIJK (ANP) - Schoenenwinkelketen Van Haren is getroffen door een datalek, meldt het bedrijf op zijn website. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten die iets op de webshop hebben besteld. Van Haren zegt momenteel geen aanwijzingen te hebben dat de gegevens zijn misbruikt.

Van Haren stelt dat de omvang van het incident "beperkt" is. De keten meldt niet hoeveel klanten door het lek zijn geraakt. De toegang is geblokkeerd en het lek is gedicht. Klanten die er mogelijk door zijn getroffen, worden via e-mail door het bedrijf geïnformeerd.

Bij het lek zijn voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers, facturen, factuur- en afleveradressen en gekozen betaalmethoden buitgemaakt. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn niet getroffen.

De keten heeft het lek bij de autoriteiten gemeld en aangifte gedaan. Samen met externe beveiligingsexperts doet Van Haren "volledig" onderzoek naar het incident.