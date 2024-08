Kledingfabrieken Bangladesh open na dagenlange sluiting om onrust

DHAKA (ANP/RTR) - Kleding- en textielfabrieken in Bangladesh, die bijvoorbeeld kleding maken voor H&M en Zara, hebben woensdag hun productie hervat. De fabrieken moesten een paar dagen dichtblijven om de gewelddadige protesten in het land. Ook gold er een landelijke avondklok.

De brancheorganisatie van textielfabrikanten en exporteurs zegt dat de fabrieken vier dagen dicht zijn geweest, maar dat het nog te vroeg is om verliezen in te schatten. Fabrieken zouden volgens de vicepresident van de koepelorganisatie "nauwelijks" zijn beschadigd. Een fabrieksmanager zegt echter dat zijn fabriek, waar kleding wordt gemaakt voor onder meer H&M, 228.000 producten ter waarde van 107.000 dollar (bijna 98.000 euro) had verloren.

Bij de wekenlange protesten in Bangladesh zijn zo'n driehonderd mensen overleden. Demonstranten eisten het aftreden van premier Sheikh Hasina, die inmiddels is afgetreden en het land is ontvlucht. Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus is aangewezen als interim-premier van Bangladesh.