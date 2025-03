Kledingmerk Guess ontvangt bod van Amerikaanse investeerder

LOS ANGELES (ANP) - Het Amerikaanse kledingmerk Guess heeft een overnamebod ontvangen van investeerder WHP, eigenaar van het Nederlandse jeansmerk G-Star. De Amerikaanse investeringsmaatschappij biedt 13 dollar per aandeel, maakte het beursgenoteerde modebedrijf bekend. De aandelenkoers van Guess schoot maandag bijna 29 procent omhoog in New York nadat de voorgenomen deal bekend werd.

Guess zegt het bod te bestuderen. "Er is geen garantie dat er een overeenkomst zal worden gesloten, of dat de voorgestelde transactie of enige andere transactie zal worden goedgekeurd of afgerond", staat in een persverklaring. Naar verwachting blijft het bedrijf na een overname zijn normale activiteiten voortzetten en zullen er geen grote veranderingen in de strategie plaatsvinden.

Guess, vooral bekend van zijn spijkerbroeken en modeaccessoires, heeft vestigingen in diverse grote steden in Nederland. Ook is het merk goed vertegenwoordigd in grote warenhuizen en modeboetieks. WHP nam in 2023 een meerderheidsbelang in het Nederlandse G-Star.