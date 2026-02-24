ECONOMIE
Kledingmerken misleiden klant met 'sociaal verantwoorde' waar

Economie
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 7:11
anp240226053 1
DEN HAAG (ANP) - Een aantal kledingmerken claimt ten onrechte dat producten verantwoord en met respect voor mensenrechten zijn geproduceerd. Dat stellen de Consumentenbond, Schone Kleren Campagne (SKC) en Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). De organisaties willen dat deze praktijk, ook bekend als 'social washing', streng wordt aangepakt.
De instellingen bekeken wat modeketens en kledingmerken beweren over hun sociale verantwoordelijkheid op sociale media, in hun winkels, op hun websites en in hun duurzaamheidsverslagen. Deze claims werden vervolgens vergeleken met onderzoeken van onafhankelijke partijen.
Van de tachtig onderzochte kledingmerken zijn acht merken in een rapport opgenomen. Deze acht, waaronder WE Fashion, Nike en Puma, waren zo misleidend dat er een rapport werd opgesteld en overhandigd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De opstellers vragen de ACM daarin om actiever te controleren op social washing.
