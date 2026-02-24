Verpakkingsloze super Pieter Pot gaat samen met branchegenoot

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse verpakkingsvrije onlinesupermarkt Pieter Pot gaat fuseren met de Belgische branchegenoot Andy. Pieter Pot levert etenswaren in herbruikbare glazen potten en Andy biedt vooral dranken aan in statiegeldflessen. Met de fusie willen de onlinesupermarkten, die onder hun huidige merknamen blijven bestaan, hun krachten bundelen.

Zowel Andy als Pieter Pot ging eerder failliet, maar ze wisten in 2024 een doorstart te maken. Daarop boekten de bedrijven naar eigen zeggen binnen een jaar weer winst. Exacte cijfers hierover willen ze niet delen. Volgens Jouri Schoemaker, oprichter van Pieter Pot, zijn de bedrijven gezond en is de fusie niet nodig om het hoofd boven water te houden, maar om te groeien.

Met de samenwerking hopen de onlinesupers dat klanten hun hele boodschappenlijstje bij hen bestellen. Bij Pieter Pot kunnen klanten door heel Nederland zo'n vijfhonderd producten, van paaseitjes tot rijst en mayonaise, in potten bestellen. Andy bezorgt onder meer frisdranken, bier en zuivel aan huis in bepaalde delen van België. De eet- en drinkwaren zitten in glazen potten en flessen die via een statiegeldsysteem worden hergebruikt om verpakkingsafval te besparen. De bedrijven gaan elkaars producten aanbieden.

Uitbreiding

"Samen zijn wij simpelweg een sterker bedrijf", zegt Schoemaker. Opgeteld hebben Pieter Pot en Andy ongeveer 20.000 klanten. Met de fusie verwachten de bedrijven ook meer samenwerkingen met voedingsmiddelenproducenten aan te gaan.

Bij Andy en Pieter Pot werken in totaal veertig medewerkers. Volgens Schoemaker kan iedereen zijn baan houden en levert de samensmelting ook nieuwe banen op. Dit komt omdat functies zoals orderpicking niet meer door een extern bedrijf worden gedaan.

Het Rotterdamse Pieter Pot ging in 2023 failliet. Experts zeiden destijds dat het concept een te kleine groep consumenten aansprak en daarom te weinig klanten trok. Na een crowdfunding werd vervolgens wel genoeg geld opgehaald om de activiteiten voort te zetten.