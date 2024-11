Kledingverkoper Gap blinkt uit op positieve beurzen New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met winst, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Kledingverkoper Gap was in trek bij beleggers op Wall Street dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten.

Gap werd bijna 13 procent hoger gezet. Het bedrijf, bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook werd de retailer positiever over de omzetgroei dit jaar in aanloop naar het belangrijke feestdagenseizoen. Topman Richard Dickson zei daarnaast dat alle merken van het bedrijf marktaandeel wisten te winnen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 44.296,51 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 5969,34 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 19.003,65 punten. Daarmee werden door de drie hoofdgraadmeters over de hele week koerswinsten van ruim 1,5 procent behaald, na de verliezen een week eerder.