AMSTERDAM (ANP) - Vrouwenkledingketen Gerry Weber is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, heeft het bedrijf in een persverklaring naar buiten gebracht. Volgens de curatoren is er wel kans op een doorstart van de keten, waarbij in Nederland 175 mensen werken. Ondanks het faillissement blijven alle 38 winkels open terwijl naar een oplossing wordt gezocht.