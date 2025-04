Verkoop nieuwe motoren stevig gedaald, gebruikte motoren gestegen

BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar stevig gedaald. In totaal zijn 5023 motorfietsen op kenteken gezet, 7,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral maart liet een scherpe terugval zien met een daling van bijna 10 procent, maakten BOVAG en RAI Vereniging woensdag bekend.

De daling volgt op het uitzonderlijk sterke jaar 2024, toen een recordaantal van bijna 20.000 nieuwe motoren werd verkocht.

RAI Vereniging verwacht dat de motorenmarkt de komende maanden aantrekt. "De structurele voordelen van motorrijden, in combinatie met het groeiende aantal jonge motorrijders en stedelijke mobiliteitsuitdagingen, geven vertrouwen in een positief vervolg van het motorseizoen", aldus de brancheorganisatie.

De vraag naar tweedehands motoren blijft onverminderd hoog. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er bijna 34.500 gebruikte motoren verkocht, een stijging van ruim 7 procent.