Kleine koersuitslagen op aandelenbeurzen New York

NEW YORK (ANP) - De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York lieten donderdag aan het slot kleine koersuitslagen zien. De aandacht van beleggers op Wall Street ging opnieuw uit naar cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. Verder waren er nog kwartaalresultaten van onder meer softwareconcern Salesforce en supermarktketen Kroger.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 47.850,94 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6857,12 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 23.505,14 punten.

Volgens de Amerikaanse overheid is het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week uitgekomen op 191.000. Dat was minder dan verwacht. Adviesbureau Challenger, Gray & Christmas meldde daarnaast dat het aangekondigde banenverlies bij Amerikaanse bedrijven dit jaar is opgelopen tot 1,17 miljoen. Dat is het hoogste niveau sinds de coronapandemie in 2020.

Op woensdag kwamen nog tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Daardoor werd de verwachting voor een nieuwe renteverlaging door de Federal Reserve volgende week verder versterkt.

Salesforce werd 3,7 procent hoger gezet. Het softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar. Kroger daalde juist 4,6 procent na resultaten die slecht werden ontvangen door handelaren.

Clouddienstverlener Snowflake ging ruim 11 procent omlaag door teleurstellende verwachtingen voor de winst en omzet in het lopende kwartaal. Discountwinkelketen Dollar General sprong 14 procent omhoog door kwartaalprestaties die beter waren dan gedacht en een verhoging van de winstverwachting voor het gehele jaar.

Meta Platforms klom 3,4 procent. Volgens persbureau Bloomberg is het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram van plan flink te snijden in de Metaverse-investeringen. Dat zijn de virtuele activiteiten van Meta waar gebruikers bijvoorbeeld in een virtuele wereld kunnen praten of gamen. Beleggers hebben al langer zorgen over de grote investeringen van Meta-topman Mark Zuckerberg in die virtuele activiteiten. Waarschijnlijk gaan er door die bezuinigingen in het budget ook banen verdwijnen bij Meta, aldus Bloomberg.