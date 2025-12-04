Leiders Congo en Rwanda ondertekenen vredesakkoord

WASHINGTON (ANP/RTR/BELGA) - De leiders van de Afrikaanse buurlanden Democratische Republiek Congo en Rwanda hebben een vredesovereenkomst ondertekend in het Witte Huis in Washington. Dat deden de buitenlandministers van de twee landen in juni ook al. Ondertussen gaat het geweld gewoon door.

Na afloop van de ceremonie met de Amerikaanse president Donald Trump was er geen handdruk tussen de Congolese en Rwandese president. Bij de Amerikaanse bemiddeling spelen onder meer economische belangen een rol. Trump hoopt dat een deel van de Congolese mineralenrijkdom dankzij het akkoord in de Verenigde Staten belandt.

In het grondstofrijke oosten van Congo wordt al decennialang gevochten. Recent escaleerde het conflict toen de door Rwanda gesteunde beweging M23 Goma en andere grote steden veroverde. Beide partijen leggen de schuld bij de ander dat de strijd doorgaat.