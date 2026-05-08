Kleine min voor AEX-index, chipfondsen wel omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een kleine min het weekend ingegaan. Beleggers op het Damrak deden het even rustig aan na een drukke week met veel kwartaalcijfers van grote bedrijven. De aandacht ging nu onder meer uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat beter uitviel dan verwacht. De chipfondsen ASML, Besi en ASMI stonden wel bij de stijgers in de AEX.

De hoofdgraadmeter op de Amsterdamse beurs sloot 0,2 procent in het rood op 1017,50 punten. Daarmee werd opnieuw een stapje teruggedaan, want op donderdag zakte de AEX al 1,2 procent. Op woensdag werd juist nog een slotrecord neergezet. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1049,07 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt werden verliezen tot 1,3 procent geleden. De FTSE 100 in Londen zakte 0,4 procent.

De chipbedrijven noteerden plussen tot 2,7 procent. Andere winnaars waren onder meer muziekconcern Universal Music Group (UMG) en ijsbedrijf Magnum met koerswinsten tot 1,6 procent.