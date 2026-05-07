Sigaret in de mond van Maria: tweede Israëlische soldaat in één maand schendt heilig beeld in Libanees dorp

Het Israëlische leger (IDF) is een onderzoek gestart naar een soldaat die op een foto te zien is terwijl hij een sigaret in de mond van een beeld van de Maagd Maria steekt. De afbeelding, die woensdag opdook op sociale media, is volgens de IDF "enkele weken geleden" gemaakt in het christelijke dorp Debel in het door Israël bezette zuiden van Libanon ( BBC News ).

Het is al de tweede keer in korte tijd dat juist Debel het toneel is van zo'n incident. Vorige maand werd een andere Israëlische militair gefotografeerd terwijl hij met een voorhamer een Christusbeeld in het gezicht sloeg. Die soldaat en zijn collega-fotograaf werden uit hun gevechtseenheid gehaald en kregen dertig dagen militaire detentie.

Een woordvoerder van de IDF, luitenant-kolonel Nadav Shoshani, noemde het nieuwe incident "uiterst ernstig" en stelde dat het gedrag "volledig afwijkt van de waarden die we van ons personeel verwachten". Hij kondigde "commandomaatregelen" aan op basis van het onderzoek. "De IDF respecteert godsdienstvrijheid en de heilige plaatsen en religieuze symbolen van alle gemeenschappen," voegde hij eraan toe

De Custodia Terrae Sanctae, de officiële vertegenwoordiging van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilige Land, reageerde scherp tegen het Israëlische dagblad Haaretz: "Dit is respectloos en schandalig gedrag dat onmiddellijk moet stoppen." De organisatie roept de Israëlische regering en de IDF op "een duidelijk signaal" af te geven dat zoiets onaanvaardbaar is (

De ophef komt op een gevoelig moment. Sinds het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren van 16 april bezetten duizenden Israëlische militairen nog altijd een groot deel van Zuid-Libanon. De wapenstilstand met Hezbollah is broos: alleen al de afgelopen week kwamen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid meer dan 120 mensen om bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie burgers Na de eerdere zaak bood premier Netanyahu publiekelijk excuses aan, en bracht een Italiaanse UNIFIL-eenheid het Christusbeeld met militaire eer terug naar het dorp.