Kleine omzetgroei voor eigenaar Pampers en Gillette

CINCINNATI (ANP) - Procter & Gamble (P&G), het moederbedrijf van bekende consumentenmerken als Gillette, Pampers, Always en Ariel, heeft in het afgelopen boekjaar een licht hogere omzet behaald dankzij prijsverhogingen voor zijn producten.

In het eind juni afgesloten gebroken boekjaar ging de omzet met 2 procent omhoog tot 84 miljard dollar. Dat is volledig te danken aan prijsverhogingen, want het totale verkoopvolume van bijvoorbeeld scheermesjes, luiers, verzorgingsproducten en wasmiddelen bleef onveranderd in vergelijking met een jaar eerder. Het Amerikaanse P&G is ook eigenaar van merken als Head & Shoulders, Ambi Pur en Oral-B.

In het afgelopen kwartaal zag P&G het verkoopvolume wel iets toenemen, maar had het bedrijf ook last van ongunstige wisselkoersen. Daardoor bleef de totale omzet onveranderd op 20,5 miljard dollar.

De nettowinst bedroeg in het afgelopen boekjaar bijna 14,9 miljard dollar. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf uit Cincinnatti zegt voor dit fiscale jaar op omzetgroei te rekenen.