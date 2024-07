RIVM waarschuwt voor kans op smog in Zuid-Nederland

BILTHOVEN (ANP) - Mensen die in het zuiden van Nederland zijn, kunnen dinsdag aan het einde van de middag en het begin van de avond last krijgen van smog. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooral bij mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, kinderen en ouderen kan smog klachten veroorzaken zoals hoesten en kortademigheid. Soms komen ook irritaties aan ogen, neus en keel voor.

Op zomerse dagen waarop het amper waait, stijgt de kans op smog. Vervuilende stoffen die in de lucht zitten, waaronder stikstofoxiden van verkeer en industrie, blijven dan meer hangen en worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. De luchtkwaliteit wordt daardoor slecht en sommige mensen kunnen daar niet goed tegen. Als de hoeveelheid ozon verder stijgt en de luchtkwaliteit op het niveau "zeer slecht" komt, kan iedereen daar last van krijgen. In dat geval geeft het RIVM een alarm af.

De verwachting is nu dat de overlast vrij kortstondig zal zijn. Woensdag is alleen in Zuid-Limburg nog kans op smog, donderdag nergens meer in het land.