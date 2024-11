Kleine ondernemers in zwaar weer: een derde overweegt de handdoek in de ring te gooien

Het ondernemerschap mag dan vaak worden geroemd om zijn vrijheid en creativiteit, maar voor veel kleine ondernemers en zzp ’ers is die droom langzaam aan het vervliegen. Bijna een derde van hen denkt eraan te stoppen of hun bedrijf van de hand te doen. Dit blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijf Index, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en Ondernemend Nederland (ONL).

Regeldruk en rode cijfers

Volgens Erik Ziengs, voorzitter van ONL, is de situatie ronduit zorgwekkend. “Regeldruk en financieringsproblemen gaan op een gegeven moment pijn doen”, zegt hij in het FD. Vooral in de horeca en detailhandel zijn er veel pessimistische geluiden te horen. "Daar waren andere cijfers de afgelopen jaren ook al bedroevend", voegt hij eraan toe.

De pijn zit vooral bij kleinere ondernemers met personeel. “Dat zijn echte ondernemers, en dat die willen stoppen verontrust mij”, stelt Ziengs. Het rendement van hun ondernemingen loopt terug. In een poging om de boel nog te redden, raken velen uitgeput. Met een krappe arbeidsmarkt lonkt een vaste baan met zekerheid, en steeds meer ondernemers kiezen uiteindelijk voor een leven in loondienst. “Daar zien ze dan toch grotere kansen.”

‘Rust en ruimte’

Wat moet er gebeuren om deze ondernemers uit de brand te helpen? Volgens Ziengs is de oplossing simpel: minder regels en meer ademruimte. Hij pleit onder meer voor uitstel van de invoering van zero-emissiezones, zodat ondernemers niet direct opgezadeld worden met hoge duurzaamheidsinvesteringen.

Tijdens de coronaperiode hebben ondernemers al ontzettend veel moeten inleveren, volgens Ziengs. “Nu moeten we ze ontzien. Ondernemers hebben rust en ruimte nodig om vet op de ribben te krijgen.”