Feestende uitvaartondernemers laten lichamen ontbinden en geven familie betonpoeder mee: “Ze lagen op elkaar gestapeld”

Een bizar en luguber schandaal schokt de Verenigde Staten : uitbaters van een natuuruitvaartcentrum in Colorado lieten 189 lichamen wegrotten in een vervallen gebouw en gaven nabestaanden betonpoeder mee in een urn in plaats van de gecremeerde asresten. Volgens de Britse krant The Mirror hangt hen nu een gevangenisstraf tot 20 jaar boven het hoofd.

Horroropslag

De eigenaren van het Return to Nature Funeral Home, Jon en Carie Hallford, waren al sinds 2019 bezig met hun horrorpraktijken. In plaats van lichamen te cremeren, stapelden ze de stoffelijke overschotten op brancards en planken in een leegstaand gebouw vlakbij Colorado Springs. Hiermee spaarden zij de energiekosten van de crematieovens uit.

De omstandigheden waren zo verschrikkelijk dat agenten die vorig jaar een inval deden, flauwvielen door de stank of zelfs moesten overgeven. “De lichamen lagen op de grond, opgestapeld op planken, achtergelaten op brancards, of gewoon op elkaar”, aldus aanklager Rachael Powell.

Misbruik van vertrouwen

Het stel maakte in hun benadering van klanten handig gebruik van hun meelevende en vrome imago. Ze gaven verdrietige families urnen gevuld met betonpoeder mee, terwijl de lichamen van hun dierbaren elders aan het wegrotten waren. Nabestaanden, die tijdens de hoorzitting spraken, beschreven hoe ze zich verraden en misbruikt voelden door de Hallfords, die de pijn van familie en vrienden zonder scrupules in klinkende munt omzetten.

Met het uitgespaarde geld leefden Jon en Carie er luxueus op los. Ze besteedden naar verluidt tienduizenden euro’s aan zaken als 'laser body sculpting', luxeauto’s, en trips naar bestemmingen als Las Vegas en Florida. Ook investeerde het zieke stel 28.000 euro in cryptomunten. Ook inden zij een bedrag van omgerekend 700.000 euro uit pandemie-hulpfondsen.

Zware straffen

Tijdens de hoorzitting bekende het stel schuldig te zijn aan 191 gevallen van lijkmishandeling. 189 lichamen werden in ontbinding aangetroffen. Twee keer werden resten begraven. De aanklagers eisen 20 jaar cel voor Jon Hallford en 15 tot 20 jaar voor zijn vrouw Carie. Hoewel de lichamen inmiddels een waardige uitvaart hebben gekregen, zijn de wonden bij de betrokken families nog lang niet geheeld.

Rechter Bentley herriep na de hoorzitting de borg van Carie Hallford, waardoor ze direct – onder luid applaus van familieleden van de overledenen – geboeid werd afgevoerd naar de gevangenis. Haar man Jon zit al sinds zijn arrestatie vast.

De uitspraak van de rechtbank volgt op 18 april.