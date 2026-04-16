ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleine plus voor AEX-index, ASML opnieuw bij dalers

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 17:57
anp160426178 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine winst gesloten. Chipmachinefabrikant ASML stond wel opnieuw bij de dalers in de hoofdindex op het Damrak na de kwartaalcijfers die woensdag werden gepubliceerd. Olie- en gasconcern Shell profiteerde juist van de gestegen olieprijzen en werd hoger gezet.
De AEX eindigde licht hoger op 1016,71 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1017,89 punten. De beurs in Parijs was vrijwel onveranderd en Frankfurt steeg 0,4 procent. De FTSE 100 in Londen won 0,3 procent na een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in februari.
ASML verloor 0,6 procent. Op woensdag daalde het aandeel al 4 procent, ondanks een verhoging van de omzetverwachting voor dit jaar door de grote vraag naar chips. Branchegenoten ASMI en Besi stegen tot 1,9 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

1st-time

intro-1775113808

211630780_m

us_debt_trend

254699561_m

shutterstock_2674414387

Loading