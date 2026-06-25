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Kleine plus voor Amsterdamse AEX, ASMI en ASML bij stijgers

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 17:55
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst gesloten. De chipbedrijven ASMI en ASML behoorden tot de winnaars op het Damrak, geholpen door positieve cijfers en sterke vooruitzichten van de Amerikaanse geheugenchipfabrikant Micron Technology.
ASMI en ASML klommen tot 2,6 procent. Daarmee werd wat herstel getoond van de verliezen in de wereldwijde chipsector van eerder deze week door zorgen bij beleggers of de enorme AI-investeringen door techbedrijven uiteindelijk wel rendabel zijn. Chiptoeleverancier Besi leed echter wel opnieuw verlies met een min van 1,3 procent.
De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 1067,71 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1074,46 punten.
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