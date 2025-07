Kleine plussen voor beurzen New York, PepsiCo omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen geopend. Bij de bedrijven op Wall Street stond PepsiCo bij de stijgers dankzij beter dan verwachte resultaten van de producent van frisdrank en snacks. Het aandeel klom 6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel een koerswinst van 0,3 procent op 44.390 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 6268 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 20.753 punten.

Een dag eerder was er nog even een schrikreactie op Wall Street door berichten over een mogelijk ontslag van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell door president Donald Trump. Trump zei later echter dat Powells ontslag "zeer onwaarschijnlijk is", waardoor Wall Street wist te herstellen.