ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleine stijging verkoop nieuwe auto's in EU in mei

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 7:33
anp230626054 1
BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in mei licht gestegen, waarmee de verkoop voor de vierde maand op rij is toegenomen. Wel zwakte de verkoopgroei af in vergelijking met voorgaande maanden. Dat meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.
Volgens ACEA steeg de verkoop vorige maand met 3,2 procent tot iets meer dan 955.000 auto's ten opzichte van een jaar eerder. In april ging het om een toename met ruim 5 procent en in maart met 12,5 procent op jaarbasis. In Nederland ging het in mei om een kleine verkoopstijging tot 29.915 nieuwe auto's, aldus ACEA.
Over de eerste vijf maanden van dit jaar is de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU met 4 procent gestegen tot meer dan 1 miljoen, waarbij volledig elektrische auto's nu een marktaandeel van 20 procent hebben. Dat was 15,3 procent een jaar geleden. Hybrides zijn goed voor 37,8 procent bij de nieuwverkoop. Het gezamenlijke marktaandeel van benzine- en dieselauto's is iets meer dan 30 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Koopkracht: de stille krimp van de Europese middenklasse: 5 signalen dat het jou ook raakt

144548398_m

„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

216634396_m

Dure oplossingen zijn niet nodig: dit simpele trucje houdt je auto veel koeler in de zomerzon

220954497_m

Vergeet die 10.000 stappen: deze Japanse wandeltrend verovert nu Europa

274278576_m

Word metselaar, dierenartsassistent of schuldhulpverlener: deze banen zijn in 2026 je gouden ticket naar werk (en in deze sectoren zijn mensen de pineut)

Loading