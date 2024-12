Kleine uitslagen op Europese beurzen na nieuwe renteverlaging ECB

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan, na het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone verder te verlagen. De rente gaat nu voor de vierde keer dit jaar met een kwart procentpunt omlaag, zoals algemeen was verwacht door beleggers.

Met de lagere rente wil de ECB de economie ondersteunen. De centrale bank in Frankfurt kwam ook met een verlaging van de groeiverwachtingen voor het eurogebied voor dit jaar en de komende jaren. In een toelichting zei ECB-president Christine Lagarde dat de economie van de eurozone aan vaart verliest. Naar verwachting zal de ECB volgend jaar verdergaan met het verlagen van de leenkosten.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde 0,2 procent lager op 894,42 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 863,04 punten. De aandelenmarkten in Frankfurt en Londen gingen licht omhoog, Parijs daalde een fractie.

ABN AMRO was een opvallende verliezer in de hoofdindex op het Damrak. De bank werd door analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst gezet en verloor 4 procent. ING ging mee omlaag en leverde bijna 3 procent aan waarde in. Een lagere rente is bovendien doorgaans negatief voor de winstgevendheid van banken.