Kleine uitslagen op Wall Street in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten voor de derde keer op rij gaat verlagen. De Fed begon dinsdag aan de tweedaagse beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 47.560,29 punten, waarbij het verlies van JPMorgan (min 4,7 procent) drukte op de graadmeter. De grote Amerikaanse bank heeft gewaarschuwd voor forse uitgaven in 2026. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 6840,51 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 23.576,49 punten.

"Beleggers nemen een afwachtende houding aan totdat ze een beter beeld hebben van het toekomstige beleid van de Fed", zei een deskundige van ClearBridge tegen persbureau Reuters.

Kunstmatige intelligentie

Nvidia eindigde 0,3 procent lager. De Amerikaanse regering heeft het chipconcern toestemming gegeven om zijn H200-chips voor kunstmatige intelligentie naar China te exporteren. Volgens president Donald Trump ontvangt de Amerikaanse regering in ruil daarvoor 25 procent van de verkoopopbrengst.

Warner Bros. Discovery (WBD) kreeg er nog eens 3,8 procent bij. Het aandeel sloot maandag al ruim 4 procent hoger na een vijandig overnamebod door entertainmentconcern Paramount. Dat bod ligt hoger dan het vorige week geaccepteerde bod van Netflix. Netflix wil de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max van WBD overnemen, maar niet de divisie die de televisiekanalen omvat. Paramount wil het bedrijf in zijn geheel hebben. Paramount won 0,5 procent, na een koerswinst van 9 procent een dag eerder. Netflix ging 0,1 procent omlaag.

Prijzen selectief verhogen

Levensmiddelenconcern Campbell's, vooral bekend van zijn blikken soep, zakte ruim 5 procent nadat het bedrijf bekendmaakte zijn prijzen selectief te hebben verhoogd om hogere kosten te compenseren.

Zorgconcern CVS Health won 2,2 procent dankzij goed ontvangen winstvooruitzichten voor het nieuwe jaar.