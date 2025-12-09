Topvrouw chatdienst Slack gaat naar OpenAI

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De topvrouw van berichtendienst Slack vertrekt naar OpenAI. Denise Dresser wordt bij de maker van de populaire chatbot ChatGPT verantwoordelijk voor de inkomstenstroom van het bedrijf. Dresser werd eind 2023 benoemd tot hoogste baas bij Slack, nadat de aanbieder van communicatiediensten voor kantoor was overgenomen door softwareconcern Salesforce.

OpenAI is bezig met het uitbreiden van het zakelijke gebruik van zijn AI-producten. Het techbedrijf heeft nu meer dan 1 miljoen bedrijven die betalen om zijn zakelijke AI-producten te gebruiken, maar krijgt steeds meer concurrentie van Claude-maker Anthropic en Google-moederbedrijf Alphabet. Het bedrijf staat onder druk om de inkomsten hard te laten groeien om zijn enorme investeringen in AI-ontwikkeling te rechtvaardigen.