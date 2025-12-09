ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Topvrouw chatdienst Slack gaat naar OpenAI

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 22:20
anp091225191 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De topvrouw van berichtendienst Slack vertrekt naar OpenAI. Denise Dresser wordt bij de maker van de populaire chatbot ChatGPT verantwoordelijk voor de inkomstenstroom van het bedrijf. Dresser werd eind 2023 benoemd tot hoogste baas bij Slack, nadat de aanbieder van communicatiediensten voor kantoor was overgenomen door softwareconcern Salesforce.
OpenAI is bezig met het uitbreiden van het zakelijke gebruik van zijn AI-producten. Het techbedrijf heeft nu meer dan 1 miljoen bedrijven die betalen om zijn zakelijke AI-producten te gebruiken, maar krijgt steeds meer concurrentie van Claude-maker Anthropic en Google-moederbedrijf Alphabet. Het bedrijf staat onder druk om de inkomsten hard te laten groeien om zijn enorme investeringen in AI-ontwikkeling te rechtvaardigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

ANP-514875970

Assad woont vorstelijk in Moskou, zijn volk leeft nog steeds tussen de ruïnes

Loading