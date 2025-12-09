ECONOMIE
Van Weel wil aanvallen VS op drugsboten niet veroordelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 22:24
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat de Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten uit Venezuela niet veroordelen. Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) zei dinsdagavond in een debat in de Tweede Kamer over de spanningen in de Cariben nog niet zo ver te willen gaan.
De strijd tegen de drugshandel is een zaak van nationale veiligheid, zeggen de Amerikanen. Voor Van Weel is deze argumentatie onvoldoende. Die zal de toets bij de rechter niet doorstaan, denkt hij. Het kabinet roept net als de EU op tot de-escalatie en vraagt de VS zich te houden aan het internationaal recht.
D66, GroenLinks-PvdA en DENK vinden dat het kabinet het Amerikaanse optreden moet veroordelen.
Wat de Amerikanen willen bereiken met de acties blijft onduidelijk. De regering in Washington geeft "geen volledige helderheid over de intentie" van haar einddoel, aldus de minister. Hij herhaalde dat er geen "acute dreiging" is voor Aruba, Curaçao en Bonaire. Daarbij wees hij erop dat er nog steeds diplomatieke contacten zijn tussen de VS en Venezuela.
