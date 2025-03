Klever hoopt na maatregelen EU op constructieve dialoog met VS

DEN HAAG (ANP) - Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel, PVV) hoopt dat de Europese maatregelen tegen Amerikaanse importheffingen snel leiden tot nieuw overleg tussen beide handelspartners. Ze waarschuwt al langer dat tarieven schadelijk zijn voor zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten.

"Importtarieven schaden de handel en drijven de prijzen op voor consumenten en bedrijven. Belangrijk dat de Commissie tegenmaatregelen neemt in reactie op de Amerikaanse tarieven op staal en aluminium. Hiermee hopen we op een constructieve dialoog om tot een oplossing te komen", aldus minister Klever in een reactie op de stap van Brussel.

De Europese Commissie kondigde woensdag een reeks heffingen aan op in totaal 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen. Dat gebeurt omdat de Amerikaanse regering deze dag een importheffing van 25 procent op staal en aluminium invoert. De heffingen gelden niet alleen voor de EU, maar raken alle landen van de wereld.