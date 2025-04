Klever: met tegenreactie laat EU zien dat het menens is

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie laat met een tegenreactie op Amerikaanse heffingen zien dat het "menens" is, aldus minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel, PVV). Nederland wil volgens haar het liefst helemaal geen importheffingen omdat die slecht zijn voor bedrijven en consumenten. "Maar we moeten wel opkomen voor onze economische belangen als die in het geding zijn".

De Verenigde Staten hebben een importheffing van 25 procent op staal en aluminium ingevoerd. De Europese Commissie kwam woensdag met tegenmaatregelen. Het gaat om heffingen variërend van 10 tot 25 procent op duizenden producten uit de VS. De tarieven raken onder meer motorfietsen, sojabonen en schoonheidsproducten.

Klever spreekt van een "substantieel pakket" van de kant van Europa. "Onze boodschap aan de VS blijft: wij willen onderhandelen om de Amerikaanse tarieven van tafel te krijgen. Er staat voor beide kanten veel op het spel."