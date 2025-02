Klever: voor Nederland extra belangrijk dat handel doorgaat

WARSCHAU (ANP) - Het is voor Nederland heel belangrijk dat de handelsrelatie met de Verenigde Staten goed blijft, zei minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel - PVV) tijdens een Europees overleg in Warschau. Maar mocht de nieuwe Amerikaanse regering heffingen op Europese producten instellen, dan zal de EU volgens haar met tegenmaatregelen komen.

Ze sprak in de Poolse hoofdstad met andere handelsministers uit de EU. Volgens Klever zijn de lidstaten het nu met elkaar eens en zijn ze eensgezind. "Ze zien het voordeel van samen optreden. Samen staan we sterk." Maar ze wees er ook op dat de Amerikaanse president Donald Trump alleen nog maar heeft gedreigd met importtarieven.

In een gesprek met eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft ze benadrukt dat het voor Nederland essentieel is dat de trans-Atlantische handel doorgaat. "Onze voorkeur is samenwerken met de Verenigde Staten. Onze keus is niet het instellen van tarieven." Maar het is cruciaal dat de EU als één blijft optreden, zei ze. "We zijn een heel belangrijke markt voor de VS."

Een positieve relatie tussen EU en VS is van groot belang, verklaarde Klever tegen media. Ze wil daar ook op aandringen als ze begin maart naar Washington reist. Ze hoopt dan ook Howard Lutnick te ontmoeten die door Trump is voorgedragen als minister van Handel. "Er staat veel op het spel", aldus minister Klever.