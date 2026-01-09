KLM: 300.000 reizigers getroffen door winterweer

AMSTERDAM (ANP) - Zo'n 300.000 reizigers hebben sinds het begin van het winterweer van de afgelopen week hun reis niet volgens planning kunnen vervolgen, meldt KLM. De meeste passagiers zijn volgens de luchtvaartmaatschappij inmiddels omgeboekt. Donderdag vervoerde de luchtvaartmaatschappij meer dan 100.000 passagiers.

Vrijdag verwacht KLM opnieuw veel reizigers te kunnen helpen. Dat doet het onder meer door grotere vliegtuigen in te zetten en door passagiers om te leiden naar andere luchthavens. KLM houdt een slag om de arm. "Door de aanhoudende winterse weersomstandigheden blijft de situatie alleen wel onzeker."