Lege accu door vrieskou? Dit zijn je beste opties

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
vrijdag, 09 januari 2026 om 12:22
ANP-546522449
Na een paar ijzige nachten en dagen thuiswerken lopen veel automobilisten tegen hetzelfde euvel aan: sleutel omdraaien, een onheilspellend geluid en daarna niets meer. De winterkou is funest voor oudere auto-accu’s en legt genadeloos bloot wat al op instorten stond. Geen toeval, want accu’s en vorst zijn geen vrienden.
Dat zit zo: bij lage temperaturen vertragen de chemische reacties in de accu. De interne weerstand neemt toe, de capaciteit daalt en de prestaties kelderen. Blijft een accu in de kou leeg, dan kan zelfs permanente schade ontstaan door diepontlading. Met andere woorden: uitstel maakt het probleem alleen maar groter.
Nu handelen voorkomt ellende
Het is een goed idee om een acculader aan te schaffen als je denkt dat je accu bijna of helemaal leeg is. Bouwmarkten zijn vaak tot 21.00 uur open, je koopt hem al voor zo'n 40 euro en zo’n lader is zeker geen overbodige luxe. Sluit hem aan en de kans is groot dat je auto morgenochtend gewoon start.
Nog verstandiger is het om direct een nieuwe accu te kopen. Als hij nu al hapert, is de houdbaarheidsdatum sowieso al verstreken. Let wel: je moet precies weten welk type je nodig hebt.
Startkabels? Liever niet bij moderne auto’s
Het gebruik van startkabels is niet ideaal, vooral bij nieuwe auto’s. Volgens de ANWB en andere pechverhelpers kan een verkeerde aansluiting of plotselinge stroomstoot flinke schade veroorzaken aan gevoelige elektronica. Boordcomputers, sensoren en hulpsystemen zijn niet gemaakt voor abrupte piekspanningen.
Daarom luidt het advies: schakel bij twijfel deskundige hulp in. Pechverhelpers gebruiken speciale boosters die gecontroleerd stroom afgeven. Zelf experimenteren kan uiteindelijk duur uitpakken, al is het erg verleidelijk als de wegenwacht uren op zich laat wachten.
Slim aanpakken
Wil je het toch zelf proberen, pak het dan slim aan. Verwarm de accu door de lichten kort aan en weer uit te zetten. Zet een handgeschakelde auto in neutraal en trap de koppeling in. Schakel alle stroomverbruikers uit en start in korte pogingen, niet eindeloos door.
Bron: AD

