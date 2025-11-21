KLM en bonden sluiten cao-akkoord voor grondpersoneel

SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft met de vakbonden een nieuw cao-akkoord voor grondmedewerkers van de luchtvaartmaatschappij gesloten. Eind vorige maand werd al een principeovereenkomst gesloten met FNV en CNV die nu is goedgekeurd door de leden. Volgens KLM wordt het akkoord breed gedragen, ook door de bonden De Unie, NVLT en VKP.

KLM verhoogt de lonen over een periode van twee jaar met 3,25 procent. Dat is meer dan de 2,25 procent die KLM eerder met drie andere bonden had afgesproken, maar waar FNV en CNV ontevreden over waren. Daarom organiseerden die bonden meerdere stakingen van grondmedewerkers op Schiphol. Zij zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het in- en uitladen van bagage, het verslepen van vliegtuigen en het te woord staan van reizigers.

Ook ontvangen medewerkers nettouitkeringen van in totaal 750 euro en wordt een vroegpensioenregeling verruimd. Daarnaast trekt KLM de winstdelingsregeling gelijk met die van andere medewerkers. KLM telt ongeveer 14.000 grondmedewerkers.