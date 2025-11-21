ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Zelensky spreekt met NAVO-chef Rutte over plan Trump

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 19:09
bijgewerkt om vrijdag, 21 november 2025 om 19:25
anp211125212 1
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over "de diplomatieke mogelijkheden" om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te stoppen. Hij zegt in een bericht op X dat hij met Rutte sprak over het 28-puntenplan van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Zelensky beklemtoonde dat hij bereid is "snel, voortvarend en constructief" mee te werken om het plan een succes te maken.
Zelensky heeft vrijdag ook met de Amerikaanse vicepresident JD Vance gesproken over de Amerikaanse voorstellen. Hij zei dat hij Trumps wens het bloedvergieten te stoppen nog steeds respecteert. Oekraïne gaat volgens Zelensky samen met de VS en Europa op het niveau van nationale veiligheidsadviseurs werken aan "een uitvoerbaar pad naar vrede".
Trump wil dat Oekraïne het raamwerk voor een vredesovereenkomst aanvaardt vóór 27 november. Hij noemde dat vrijdag nog "een zeer geschikte datum" voor de aanvaarding. In de VS is de 27e een nationale feestdag, Thanksgiving.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

ANP-338777449

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

ANP-505014356

Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

Loading