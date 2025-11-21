President Zelensky spreekt met NAVO-chef Rutte over plan Trump

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over "de diplomatieke mogelijkheden" om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te stoppen. Hij zegt in een bericht op X dat hij met Rutte sprak over het 28-puntenplan van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Zelensky beklemtoonde dat hij bereid is "snel, voortvarend en constructief" mee te werken om het plan een succes te maken.

Zelensky heeft vrijdag ook met de Amerikaanse vicepresident JD Vance gesproken over de Amerikaanse voorstellen. Hij zei dat hij Trumps wens het bloedvergieten te stoppen nog steeds respecteert. Oekraïne gaat volgens Zelensky samen met de VS en Europa op het niveau van nationale veiligheidsadviseurs werken aan "een uitvoerbaar pad naar vrede".

Trump wil dat Oekraïne het raamwerk voor een vredesovereenkomst aanvaardt vóór 27 november. Hij noemde dat vrijdag nog "een zeer geschikte datum" voor de aanvaarding. In de VS is de 27e een nationale feestdag, Thanksgiving.