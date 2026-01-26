KLM hervat vluchten naar Saudi-Arabië

SCHIPHOL (ANP) - KLM hervat dinsdag het vliegverkeer naar de Saudische steden Dammam en Riyadh. De luchtvaartmaatschappij annuleerde dit weekend veel vluchten naar steden in het Midden-Oosten. Vanwege de "geopolitieke situatie" besloten KLM en andere maatschappijen het luchtruim te mijden.

Vluchten van en naar Tel Aviv en Dubai gaan nog niet door. KLM zegt de mogelijkheden om het vliegverkeer naar die steden weer te hervatten te onderzoeken. "We houden de situatie nauwgezet in de gaten", aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het omboeken van de geannuleerde reizen bleek dit weekend moeilijk voor KLM. Er was een algeheel tekort aan vluchten omdat andere luchtvaartmaatschappijen ook niet naar het gebied vlogen.

Winterweer VS

KLM zegt nu alle vluchten te hebben omgeboekt en betaalt mensen die besluiten toch niet te vliegen de kosten voor de oorspronkelijke vlucht terug. Vanuit de steden waarop KLM nog steeds niet vliegt, worden passagiersvluchten van andere maatschappijen aangeboden.

Het vliegverkeer ondervond dit weekend niet alleen hinder in het Midden-Oosten. Door extreem winterweer in de Verenigde Staten werden ook veel vluchten geschrapt. Ook die passagiers zijn allemaal omgeboekt.