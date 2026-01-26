Trump stuurt 'grenstsaar' naar Minnesota rond protesten tegen ICE

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump stuurt zijn zogenoemde "grenstsaar" Tom Homan naar Minnesota. Homan is verantwoordelijk voor grensbewaking en de uitzetting van immigranten. Trump schrijft op zijn Truth Social dat hij hem maandagavond naar de staat stuurt. "Tom is streng doch rechtvaardig en zal rechtstreeks aan mij rapporteren."

Het is al weken onrustig in Minnesota vanwege de massale aanwezigheid van federale agenten die door Trump naar de staat zijn gestuurd om illegale migranten op te sporen. De spanning steeg verder na twee dodelijke incidenten in Minneapolis, waarbij Amerikaanse staatsburgers werden doodgeschoten door federale agenten van ICE en de grenspolitie.

Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt meldt aan CNN dat Homan "de ICE-operaties ter plaatse" zal leiden en gaat werken aan lopende fraudeonderzoeken. De regering voerde een groot onderzoek naar fraude met overheidsuitkeringen aan als belangrijkste reden om een strenger immigratiebeleid in de staat te lanceren.