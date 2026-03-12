Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht[

Een vergeten Noorse datingshow met een gemaskerde, zwangere Mette-Marit duikt dertig jaar later weer op. Terwijl haar zoon terechtstaat en haar naam in de Epstein-dossiers opduikt, voeden de beelden de discussie over hoe ver een moderne monarch zich een “wild verleden” kan permitteren

Gemaskerde “Bachelorette” terwijl ze al zwanger was

In de herfst van 1996 verscheen de 23-jarige Mette-Marit in het datingprogramma “Lysthuset” op TV Norge, gepresenteerd als een Noorse versie van “The Bachelorette”. In de studio droeg ze een luipaardlegging, zwarte top, verenboa en masker, terwijl ongeveer honderd mannen om haar aandacht streden. Ze flirtte voor de camera en sprak luchtig over mannen, muziek en seks, terwijl ze in werkelijkheid al zwanger was van haar eerste zoon Marius. De winnende kandidaat luisterde naar de bijnaam “Death Dancer”, maar de tv-romance bloedde snel dood

Van realitydeelnemer naar kroonprinses

Enkele jaren later ontmoette Mette-Marit kroonprins Haakon op een muziekfestival; in 2001 trad ze tot de Noorse koninklijke familie toe. Met het huwelijk kwamen hofprotocol, staatsbezoeken én een aanhoudende belangstelling voor haar turbulente jeugd, die ze zelf heeft omschreven als gevuld met feesten, alcohol- en drugsgebruik. “Ik ging over de grens van wat acceptabel was, en daar heb ik nu spijt van”, zei ze ooit op een persconferentie, waarbij ze een sterke drang tot rebellie in haar jeugd toegaf.

Timing is pijnlijk: zoon voor de rechter, naam in Epstein-dossiers

Dat juist nu vergeten beelden opduiken, is politiek dynamiet in Noorwegen. Haar zoon Marius (29) staat sinds 3 februari 2026 terecht op verdenking van onder meer verkrachting, terwijl de naam van Mette-Marit opnieuw wordt genoemd in de Epstein-dossiers. Voor critici van de monarchie bevestigen de fragmenten het beeld van een vorstenhuis dat worstelt met zijn morele geloofwaardigheid in een tijd van # MeToo en transparantie

Verboden uitzending die toch weer boven water komt

Opmerkelijk is dat de Noorse zender TV Norge in 2008 besloot dat de aflevering met de toekomstige koningin nooit meer mocht worden uitgezonden. Het Zwitserse tabloid Blick wist nu echter lang verloren gewaande beelden te publiceren, tot woede van monarchie-critici én tot zichtbaar ongemak in het paleis in Oslo. ​