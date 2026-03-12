Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

Influencer en bokser Jake Paul verscheen plots op het podium naast Donald Trump tijdens een Republikeinse campagnebijeenkomst in de Amerikaanse staat Kentucky. Hij zweette als een otter en hield een korte speech waarin hij Trump een grote dosis veren in de reet stak.

De Amerikaan, die in Nederland vooral bekend is als de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam , sprak met grote zweetplekken in zijn driedelige pak het publiek toe. Volgens Paul heeft Trump hem belangrijke lessen geleerd.

Doorzettingsvermogen

Paul prees de voormalige president uitgebreid en vertelde dat hij veel respect heeft voor diens manier van vechten in de politiek. In zijn speech benadrukte hij dat hij inspiratie haalt uit Trumps mentaliteit om nooit op te geven.

Trump zelf leek zichtbaar gecharmeerd van de aanwezigheid van de socialmedia-ster. Sterker nog: hij deed meteen een voorspelling.

First Lady Jutta?

Volgens de Republikeinse kopman zou Paul in de toekomst zomaar zelf de politiek in kunnen gaan. En als dat gebeurt, zei Trump tegen het publiek, heeft hij alvast zijn steun. Het publiek reageerde enthousiast op het onverwachte optreden van de YouTuber. Of hij daadwerkelijk politieke ambities heeft, moet nog worden bezien.