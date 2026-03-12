Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

Veel schoenen lijken comfortabel, maar volgens podologen kunnen ze je voeten op termijn verzwakken en zelfs je houding beïnvloeden. Met een paar simpele keuzes kun je veel klachten voorkomen.

Dit zijn de grootste voet-verzwakkers

Hoge hakken (stiletto’s en zeer hoge pumps)Verplaatsen het lichaamsgewicht naar de voorvoetVergroten kans op pijn in voorvoet, hallux valgus en eeltBeïnvloeden houding (knieën, heupen, onderrug moeten compenseren)

Instapsneakers zonder veters (slip-ons, loafers zonder sluiting)Voet schuift in de schoen, weinig fixatie van de hielTenen moeten “klauwen” om de schoen vast te houdenMeer kans op overbelasting van spieren en pezen in voet

Platformmuiltjes en slippers met dikke, stijve zoolNauwelijks natuurlijke afrol van de voetWeinig stabiliteit door ontbreken van hielbandHogere kans op enkelverstuikingen, vooral op ongelijke ondergrond

Zachte foamklompen (Crocs-achtige schoenen)Zeer zachte, instabiele zool, weinig steun aan de zijkantSpieren en pezen moeten constant corrigeren → risico op verzwakkingVooral ongunstig bij langdurig dagelijks gebruik

Teenslippers en platte sandalenVoet en tenen spannen voortdurend aan om de slipper vast te houdenMeer druk op de bal van de voet en peesplaat (plantar fascia)Nauwelijks hiel- en wreefondersteuning, groter valrisico op natte ondergrondGeenn wreefondersteuning, groter valrisico op natte ondergrond

Te smalle of te korte schoenen (ongeacht type)Drukken tenen samen, vergroten risico op likdoorns, eelt, hamertenenKunnen bestaande teenafwijkingen verergeren

Al te oude, “uitgelopen” schoenenVersleten demping en scheve zolen verstoren je looppatroonKunnen knie-, heup- en rugklachten in stand houden of verergeren

Hoge hakken verplaatsen het gewicht naar de voorvoet, vergroten de druk op de middenvoetsbeentjes en kunnen afwijkingen als hallux valgus en knie-, heup- en rugklachten in de hand werken. Instapsneakers zonder veters laten de voet schuiven; je tenen moeten dan constant aanspannen om de schoen vast te houden, wat op den duur voor extra spierspanning en overbelasting zorgt.

Platformmuiltjes combineren een stijve, dikke zool met geen hielband, waardoor je enkel instabiel wordt en de natuurlijke afrolbeweging van de voet wordt beperkt. Zachte foamklompen voelen fijn, maar doordat ze zo flexibel en slap zijn, moeten spieren en pezen continu compenseren, wat bij langdurig dragen tot verzwakking kan leiden. En flipflops en platte sandalen? Die belasten vooral de tenen en de peesplaat onder de voet; Amerikaanse podologen waarschuwen dat langdurig lopen op dit soort slippers het risico op peesontstekingen en voetpijn vergroot.

Wat foute schoenen doen Onderzoek laat zien dat slecht passend of onvoldoende steunend schoeisel breed voorkomt: in sommige groepen draagt ruim 60 tot 70 procent schoenen die de voet niet de juiste ruimte of ondersteuning geven. Slecht schoeisel wordt in verband gebracht met teenstand-afwijkingen, eelt, likdoorns en een hogere kans op voetklachten, vooral bij ouderen en mensen met bijvoorbeeld diabetes. Tegelijkertijd wijzen studies naar hoge hakken op verslechterde balans en een grotere belasting van spieren en pezen naarmate de hakhoogte stijgt.

Wat kun je als consument doen?

Je hoeft je favoriete sandalen of hakken niet radicaal te verbannen, maar het is verstandig ze spaarzaam te dragen en niet als dagelijkse schoen te gebruiken. Let bij nieuwe schoenen op een stevige hielkap, een zool die niet te slap en niet totaal stijf is en voldoende steun onder de wreef.

Afwisselen helpt: combineer een dag hakken met een dag stevige sneakers met veters en goede demping. Merk je pijn of stijfheid in voeten, enkels, knieën of onderrug, dan is dat een signaal om je schoeisel kritisch te bekijken – en bij aanhoudende klachten een podoloog of podotherapeut te raadplegen.