KLM pauzeert ticketverkoop om gestrande reizigers te vervoeren

AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft de verkoop van tickets tijdelijk stopgezet. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk stoelen in vliegtuigen beschikbaar zijn om op Schiphol gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen. Daarvoor zet KLM ook grotere toestellen in.

De luchtvaartmaatschappij zegt donderdag vrijwel alle geplande vluchten te kunnen uitvoeren dankzij weersverwachtingen die "relatief gunstig" zijn. De afgelopen dagen schrapte KLM vele honderden vluchten als gevolg van de sneeuwval en vrieskou.

Voor vrijdag en de daaropvolgende dagen kan KLM nog niet zeggen hoeveel vluchten doorgaan. Dat hangt af van de actuele weerssituatie, meldt het bedrijf.