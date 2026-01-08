Dag begint met minder storingen op het spoor door winterweer

DEN HAAG (ANP) - Donderdagochtend zijn er aanzienlijk minder storingen op het spoor dan de afgelopen dagen door het winterse weer. Rond 05.30 uur is er nog maar één storing te zien in de NS-app. Door het winterse weer rijden er tussen Amersfoort en Barneveld minder treinen. Dat duurt nog tot minstens 10 januari 23.00 uur.

De NS rijdt donderdag opnieuw volgens de winterdienstregeling. Dat was woensdag ook al zo, maar door de vele verstoringen ging dat niet zoals gepland. De treinvervoerder hoopt meer mensen op bestemming te krijgen wanneer de sneeuw langzaam verdwijnt.

"Vannacht is er intensief gewerkt om storingen te verhelpen en het spoor weer beschikbaar te maken," meldt een woordvoerder van ProRail. Volgens de spoorbeheerder rijden er alleen rond Lelystad nog iets minder treinen dan gepland.

Nog niet alles is hersteld, aldus de woordvoerder van ProRail. Ook komende nachten zal er nog gewerkt worden aan het spoor, met name in het havengebied.