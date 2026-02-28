ECONOMIE
KLM schrapt vlucht naar Tel Aviv na aanvallen op Iran

Economie
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 8:47
SCHIPHOL (ANP) - KLM schrapt zijn vlucht naar Tel Aviv van zaterdagochtend om de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. Dat heeft een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij zaterdagochtend laten weten. Mogelijk hebben de aanvallen nog meer consequenties voor het vluchtschema van KLM, maar dat is de maatschappij nog in kaart aan het brengen.
KLM had zaterdag in totaal één vlucht in de planning staan naar Tel Aviv. Die gaat "uit veiligheidsoverwegingen" niet meer door. De Israëlische autoriteiten hebben de burgerluchtvaart in het land zelf ook stilgelegd, ter voorbereiding op eventuele Iraanse tegenaanvallen.
Na zaterdag zou KLM voorlopig sowieso niet meer vliegen op de Israëlische stad. KLM kondigde recent aan deze vluchten vanaf zondag 1 maart tot nader order op te schorten. Dat had niet te maken met specifieke veiligheidsredenen. Volgens de maatschappij was het "commercieel en operationeel niet haalbaar" om de vluchten naar Tel Aviv langer door te zetten.
