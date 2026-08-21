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KLM schrapt zaterdag enkele vluchten om staking in Noorwegen

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 15:04
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SCHIPHOL/OSLO (ANP) - De staking onder luchtverkeersleiders in Noorwegen raakt zaterdag ook enkele vluchten van KLM. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat daardoor twee vluchten tussen Amsterdam en hoofdstad Oslo niet doorgaan. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten.
Avinor, de beheerder van de meeste Noorse vliegvelden, meldde eerder dat aankomende en vertrekkende vluchten in Noorwegen vrijdag zijn geschrapt of vertraging oplopen door de staking. Die van KLM hebben daar vrijdag geen last van, herhaalt de woordvoerster.
Volgens Avinor kan de hinder van de werkonderbreking per vliegveld verschillen. Het bedrijf voorziet dat de staking en de verstoringen voor het vliegverkeer tot en met maandag duren, maar verwacht in het weekend de meeste hinder. De actie volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen.
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