Turkije vaardigt arrestatiebevel uit voor Netanyahu om Gaza-vloot

Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van de activisten van de Global Summud Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen, maar daarbij werden gehinderd door Israël.

De vloot werd in mei onderschept, nadat die met zo'n vijftig schepen was vertrokken na een tussenstop in Turkije. Na de arrestatie werden de activisten, onder wie een aantal Nederlanders, naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. De extreemrechtse minister Itamar Ben-Gvir deelde een video waarop te zien was dat de activisten zeer ruw werden behandeld. Dat kwam hem op veel internationale kritiek te staan en zelfs Netanyahu veroordeelde de actie.

Turkije vroeg al eerder om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza zelf. Volgens Ankara is hij verantwoordelijk voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid.