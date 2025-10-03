KLM schrapt zaterdag zeventig vluchten op Schiphol om storm

SCHIPHOL (ANP) - KLM schrapt zaterdag zeventig vluchten van en naar Schiphol vanwege storm Amy. Dit bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door NH Nieuws.

Het gaat vooral om bestemmingen richting het westen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Gedupeerde passagiers worden omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht.

Weeronline meldde eerder vrijdag dat het zaterdag vooral aan de kust hard zal waaien. Boven land waait het vrij krachtig en in de kustgebieden zijn zware windstoten van meer dan 75 kilometer per uur voorspeld. Op zondag wordt het iets rustiger.

Of zondag ook vluchten worden geschrapt, is volgens de woordvoerster nog niet bekend.