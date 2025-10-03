ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Keijzer schrapt discriminerend PVV-voorstel uit woonwet

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 16:42
anp031025176 1
DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer wil een voorstel voor een wetswijziging van de PVV dat discriminerend uitpakt, schrappen uit haar wet. De demissionaire BBB-bewindsvrouw is klaar met een conceptversie van de zogeheten novelle die dat regelt. Belanghebbenden zoals woningcorporaties krijgen twee weken de tijd om hun mening erover te geven.
Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de aanpassing, wordt die bij de wet gevoegd die nu in de Eerste Kamer ligt.
Een Kamermeerderheid steunde enkele maanden geleden een amendement van PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman waarin staat dat statushouders om geen enkele reden meer voorrang op een sociale huurwoning kunnen krijgen, ook niet als er bijvoorbeeld medische nood is. "Dit amendement is in strijd met artikel 1 van de Grondwet", schreef BBB-minister Keijzer aan de Eerste Kamer. Haar partijleider Caroline van der Plas zei spijt te hebben dat ze het PVV-voorstel had gesteund.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

Loading