Keijzer schrapt discriminerend PVV-voorstel uit woonwet

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer wil een voorstel voor een wetswijziging van de PVV dat discriminerend uitpakt, schrappen uit haar wet. De demissionaire BBB-bewindsvrouw is klaar met een conceptversie van de zogeheten novelle die dat regelt. Belanghebbenden zoals woningcorporaties krijgen twee weken de tijd om hun mening erover te geven.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de aanpassing, wordt die bij de wet gevoegd die nu in de Eerste Kamer ligt.

Een Kamermeerderheid steunde enkele maanden geleden een amendement van PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman waarin staat dat statushouders om geen enkele reden meer voorrang op een sociale huurwoning kunnen krijgen, ook niet als er bijvoorbeeld medische nood is. "Dit amendement is in strijd met artikel 1 van de Grondwet", schreef BBB-minister Keijzer aan de Eerste Kamer. Haar partijleider Caroline van der Plas zei spijt te hebben dat ze het PVV-voorstel had gesteund.