KLM spant kort geding aan om staking grondpersoneel te voorkomen

AMSTELVEEN (ANP) - KLM spant een kort geding aan om de door vakbonden FNV en CNV aangekondigde staking van grondpersoneel op Schiphol komende woensdag van 14.00 tot 22.00 uur te voorkomen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de gevolgen daarvan, zeker in de topdrukte van de zomervakantie, onacceptabel zijn vanwege onder meer operationele en veiligheidsrisico's. Bovendien zijn FNV en CNV niet met KLM tot veiligheidsafspraken gekomen over deze aangekondigde actie, aldus de maatschappij.

Daarnaast heeft KLM een concreet loonbod gedaan aan alle vakbonden, waaronder FNV en CNV, zoals door de bonden eerder gevraagd. Aan de bonden die betrokken zijn bij de grond-cao is bovendien een verbeterd inhoudelijk voorstel gedaan. Ondanks dit aanbod geven beide vakbonden aan niet bereid te zijn het gesprek voort te zetten en gaan ze over tot actie, staat in een verklaring.