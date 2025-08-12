KLM: storing verholpen na probleem met online boeken

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM had in de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdagochtend te maken met een storing, waardoor sommige klanten geen online boekingen konden maken. De oorzaak van de storing wordt onderzocht, laat een woordvoerster weten.

Op storingssite Allestoringen kwamen tientallen meldingen binnen van problemen met het boeken van een vlucht en bij het inchecken. "Alles zou het weer moeten doen, alle systemen draaien weer zoals normaal", aldus de woordvoerster van KLM.