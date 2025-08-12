ECONOMIE
Informatie ontbreekt nog in belangrijk IT-systeem justitie

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 12:49
anp120825091 1
DEN HAAG (ANP) - Een belangrijk informatiesysteem van het Openbaar Ministerie is sinds 17 juli niet up-to-date. Dat schrijven de verantwoordelijke demissionaire bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer over de impact van het offline halen van het OM.
Het gaat om het zogeheten Justitiële Documentatie Systeem (JDS). "Het JDS is het officiële register waarin wordt bijgehouden wie op welk moment werd verdacht van een strafbaar feit en de afloop daarvan", schrijven minister David van Weel (VVD) en staatssecretaris Teun Struycken (NSC). Doordat informatie van na 17 juli er nog niet in staat, hebben andere organisaties dus geen actuele informatie over strafzaken.
Het OM heeft "werkafspraken" gemaakt met andere organisaties, maar risico's door de incomplete informatie zijn "niet geheel uitgesloten". Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben bijvoorbeeld het advies gekregen om risicovolle zaken aan te houden.
