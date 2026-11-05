Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM-topvrouw Rintel: 5000 banen gaan komende twee jaar weg

Economie
door anp
anp051126082 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTELVEEN (ANP) - De ingrepen van KLM waarbij 5000 banen verloren gaan, worden de komende twee jaar uitgevoerd. Topvrouw Marjan Rintel zegt dat ingrijpen nu nodig is omdat de luchtvaartmaatschappij "vet op de botten nodig heeft".
Ze benadrukte donderdag meermaals met de ingrepen de toekomst van KLM veilig te willen stellen. "De concurrentie is groot en we moeten concurrerend blijven. Soms beseffen we niet wat we hebben in Nederland, een netwerk met 160 directe bestemmingen. We willen voorkomen dat Nederlanders overstappers worden."
Van de 5000 banen worden er 2000 verplaatst naar moederbedrijf Air France-KLM. Een deel van de grondafhandeling wordt uitbesteed, waardoor 800 banen bij KLM verdwijnen. Ook leiden "productiviteitsstijgingen" tot 1000 banen minder bij de luchtvaartmaatschappij en zijn er al banen weg in de catering.
KLM stelt een winstmarge van 8 procent nodig te hebben. Over de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg die net iets minder dan 5 procent, zegt financieel topman Bas Brouns.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2740029637 (1)

Houtkachel aan nu het vriest? Bij windkracht 2 of minder springt de Stookwijzer op rood

Een laptop toont een rood waarschuwingsscherm van de browser bij een verdachte website.

Chrome heeft een extra beschermstand tegen oplichters, maar je moet hem zelf aanzetten

IMG_5271

Warmtepomp met dynamisch contract? Niet de vorstnacht, maar het uur vóór 18.00 uur is deze week het duurst

Een witte iPod Classic met klikwiel ligt naast een opgerolde witte oordopjeskabel op een houten tafel.

Ligt er nog een oude iPod in huis? Mogelijk is hij duizenden euro's waard

shutterstock_2640402885

Wil je een leugenaar herkennen? Let niet op zijn blik, maar op de details

anp051126048 1

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

Loading