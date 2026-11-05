KLM-topvrouw Rintel: 5000 banen gaan komende twee jaar weg

AMSTELVEEN (ANP) - De ingrepen van KLM waarbij 5000 banen verloren gaan, worden de komende twee jaar uitgevoerd. Topvrouw Marjan Rintel zegt dat ingrijpen nu nodig is omdat de luchtvaartmaatschappij "vet op de botten nodig heeft".

Ze benadrukte donderdag meermaals met de ingrepen de toekomst van KLM veilig te willen stellen. "De concurrentie is groot en we moeten concurrerend blijven. Soms beseffen we niet wat we hebben in Nederland, een netwerk met 160 directe bestemmingen. We willen voorkomen dat Nederlanders overstappers worden."

Van de 5000 banen worden er 2000 verplaatst naar moederbedrijf Air France-KLM. Een deel van de grondafhandeling wordt uitbesteed, waardoor 800 banen bij KLM verdwijnen. Ook leiden "productiviteitsstijgingen" tot 1000 banen minder bij de luchtvaartmaatschappij en zijn er al banen weg in de catering.

KLM stelt een winstmarge van 8 procent nodig te hebben. Over de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg die net iets minder dan 5 procent, zegt financieel topman Bas Brouns.