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Air France-KLM flink hoger op beurs na banenreductie bij KLM

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie boekte afgelopen kwartaal meer winst ondanks de hogere brandstofprijzen. Ook bij KLM steeg de winst hard, maar dat was voor de Nederlandse maatschappij niet genoeg om pijnlijke ingrepen te voorkomen. Om kosten te besparen schrapt KLM ongeveer 5000 banen, zo'n 15 procent van het personeelsbestand.
KLM kampt met sterk gestegen kosten in Nederland, onder andere door de verhoogde havengelden op Schiphol. Gedwongen ontslagen zijn volgens KLM waarschijnlijk niet nodig. Met vrijwillige vertrekregelingen, herplaatsingen en het niet vervangen van personeel denkt het bedrijf het personeelsbestand voldoende te laten krimpen. Het aandeel Air France-KLM werd 10 procent hoger gezet.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1140,02 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1125,72 punten, mede dankzij de forse koerswinst van Air France-KLM.
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