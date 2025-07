KLM: uitspraak rechter over staking 'positief voor passagiers'

AMSTELVEEN (ANP) - Het verbod van de rechter in Amsterdam van een staking van KLM-grondpersoneel op Schiphol komende woensdagmiddag is "positief voor alle passagiers die volgende week woensdag met ons reizen en voor KLM als bedrijf". Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een reactie. "We kunnen nu onze operatie veilig blijven uitvoeren."

"Maar daarmee is het onderliggende probleem niet opgelost. Het antwoord hierop kunnen we vinden aan tafel, niet bij een staking. Het is nu belangrijk om zo snel mogelijk met alle vakbonden in gesprek te gaan en gezamenlijk tot afspraken te komen. We vertrouwen erop dat FNV en CNV net zoals de andere bonden aansluiten, zodat we samen verder kunnen werken aan een nieuwe cao", aldus KLM.

De kortgedingrechter ging mee in het betoog van zowel KLM als Schiphol dat de door FNV en CNV aangekondigde actie te veel veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Ruim een week geleden verbood de rechtbank in Haarlem al een 24 uur durende staking van het KLM-grondpersoneel.